Français
Anglais
العربية
مجتمع

صفاقس: الاتحاد الجهوي للشغل ينظم ندوة حقوقية دعمًا للأسرى الفلسطينيين ويطلق حملة المليون توقيع [فيديو]

نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، اليوم، ندوة حقوقية خُصّصت لملف الأسرى الفلسطينيين، وذلك تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من النقابيين والناشطين، إلى جانب مداخلة قدّمتها المحامية نجاة هدريش، تطرقت خلالها إلى وضعية الأسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي وحقوق الشعوب، مؤكدة على الانتهاكات المتواصلة التي يتعرضون لها وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية.

كما تخللت الندوة مداخلات عن بُعد، كان أبرزها لقاء مع الأسير الفلسطيني محمود المعارضة، أحد مهندسي عملية “الهروب من نفق الحرية”، إضافة إلى مشاركة الأسيرة الفلسطينية ميسر عطياني، حيث قدّما شهادات حيّة حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال وصمودهم المتواصل.

وفي كلمته بالمناسبة، شدّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، على دعم المنظمة الشغيلة المطلق للقضية الفلسطينية، مؤكّدًا مساندة نضال الأسرى الفلسطينيين وحقهم في الحرية والكرامة، وداعيًا إلى مواصلة التحركات الداعمة لهم على المستويين الوطني والدولي.

وتم في ختام الندوة الإعلان عن إطلاق حملة المليون توقيع، في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي مع الأسرى الفلسطينيين والضغط من أجل الإفراج عنهم، والتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية

