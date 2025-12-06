Français
صفاقس : القرية الجهوية للصورة و السينما و الفنون البصرية تحتضن إبداعات التلاميذ [فيديو]

احتضنت إعدادية شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس فعاليات القرية الجهوية للصورة والسينما والفنون البصرية، التي نظمتها المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 بهدف تعزيز الإبداع و الممارسة الثقافية داخل الوسط المدرسي.

و شملت التظاهرة ورشات في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والصورة الشمسية، إلى جانب عروض لأفلام روائية وقصيرة وومضات تحسيسية قدمها تلاميذ الإعداديات والمعاهد المشاركة.

و تنوّعت الأعمال المعروضة بين مواضيع تتعلق بالتراث، ومكافحة الغش في الباكالوريا، والغش الإلكتروني، وقضايا أخرى تهم التلميذ في حياته اليومية.

و تأتي هذه المبادرة لدعم نوادي الفنون والسينما بالمؤسسات التربوية، وتشجيع التلاميذ على التعبير عن ذواتهم من خلال الصورة والإبداع، في خطوة تسعى إلى اكتشاف طاقات جديدة و إبرازها في مسابقات رسمية مستقبلية.

