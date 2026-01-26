صفاقس : انطلاق إنجاز مشروع تهذيب وإدماج 8 أحياء سكنية بأكثر من 67 مليون دينار [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُعطيت، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، إشارة انطلاق المعاينات الفنية للمساكن التي تم اختيارها نهائيًا ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية،وذلك بكل من حي مركز قدور وحي الهناء، بكلفة جملية خاصة بمكونات تحسين السكن تفوق بـ2.5 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود او العائلات التي لا يتجاوز دخلها الفردي مرة ونصف السميغ مع اعطاء الاولية للعائلات ذوي الاحتياجات الخصوصية وذوي الاعاقة وفق ما أكده الكاتب العام لـ بلدية صفاقس، فرحات بريك في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة.

272 مسكنًا مقبولًا منذ انطلاق البرنامج

وأوضح فرحات بريك، أن عدد المساكن المقبولة منذ انطلاق البرنامج بلغ 136 مسكنًا بحي الهناء و136 مسكنًا بحي مركز قدور، بعد استيفائها للشروط المطلوبة.

وأشار الكاتب العام للبلدية إلى أن المعاينات الفنية ستُنجز تحت إشراف مهندسين تابعين لـوكالة التهذيب والتجديد العمراني (ARRU)، وذلك بهدف تحديد طبيعة التدخلات الضرورية وقيمة المنحة المخصصة لكل مسكن.

ولفت المتحدث الى ان برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، والذي يشمل 8 أحياء ببلدية صفاقس تفوق كلفته الجملية الـ67 مليون دينار.

سقف المنحة وشروط صرفها

وبيّن بريك أن القيمة القصوى للمنحة حُددت بـ7 آلاف دينار، على أن يتم صرفها على أقساط وفق كلفة التدخل:

قسطان إذا كانت قيمة الأشغال في حدود 5 آلاف دينار

3 أقساط إذا تجاوزت كلفة التدخل 5 آلاف دينار

وأضاف المتحدث أن الأشغال ستخضع لمتابعة دورية بعد صرف كل قسط، إلى حين استكمال جميع التدخلات المبرمجة، بما يضمن حسن تنفيذ الأشغال واحترام المواصفات الفنية.

تحسين المساكن ودعم المشهد العمراني

وأكد فرحات بريك أن البرنامج يهدف بالأساس إلى تحفيز المواطنين على تحسين مساكنهم، بما يساهم في الارتقاء بالمشهد العمراني وتحسين ظروف العيش داخل الأحياء المعنية.

كما شدد على أن هذا البرنامج، الذي تنفذه بلدية صفاقس بالتعاون مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني، سيشمل أحياء أخرى في مراحل لاحقة.

