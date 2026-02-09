صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية صفاقس عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026 بكامل تراب الولاية، وذلك خلال شهر فيفري الجاري، على أن تتواصل إلى غاية موفى شهر أفريل 2026.

و أوضحت المندوبية أن هذه الحملة ستشمل التلقيح ضد الأمراض الحيوانية المعدية، في إطار مجهودات الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأوبئة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

و أكدت أن عمليات التلقيح تُنجز بصفة مجانية، حيث تتولى فرق تلقيح ميدانية متكوّنة من أطباء بيطرة من القطاعين العمومي والخاص تأمين التدخلات بمختلف المعتمديات، وذلك وفق روزنامة جهوية مضبوطة ومعتمدة.

و نظراً لأهمية عملية التلقيح ودورها الأساسي في حماية القطيع وانعكاساتها الإيجابية على قطاع الإنتاج الحيواني، دعت المندوبية كافة المربين إلى الإقبال المكثف على هذه الحملة، والالتزام بمواعيد التلقيح المعلن عنها عبر مصالح الإرشاد الفلاحي.

كما شددت على ضرورة تسهيل عمل الفرق البيطرية الميدانية، بما يضمن حسن سير الحملة وتحقيق أهدافها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



