صفاقس: انطلاق تهيئة طرقات بحي بورقيبة ضمن مشروع تأهيل الأحياء الشعبية

في إطار مشروع تأهيل حي بورقيبة بصفاقس، انطلقت أشغال تهيئة طريق حبانة ونهج المنستير ونهج أكودة، وذلك باستعمال الأسفلت المسلح، بهدف تحسين جودة الطرقات والرفع من مستوى السلامة والراحة المرورية داخل الحي.

برنامج الجيل الثاني لتهذيب وإدماج الأحياء

ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية – الجيل الثاني، الذي تشرف على إنجازه وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالشراكة مع بلدية صفاقس. ويُعدّ من أبرز البرامج الداعمة للبلديات من أجل تحسين البنية الأساسية وتعزيز الإدماج العمراني والاجتماعي داخل الأحياء الشعبية.

تدخلات في 8 أحياء على 4 أقساط بين 2023 و2028

وبحسب المعطيات المتوفرة، سيتم التدخل في 8 أحياء شعبية تابعة للمنطقة البلدية بصفاقس، وذلك على 4 أقساط تمتد من 2023 إلى 2028، بكلفة جملية تقدّر بـ63 مليون دينار.

انطلاق الأشغال في مركز قدور وحي بورقيبة بقيمة 23 مليون دينار

وقد انطلقت الأشغال فعليا في كل من:

حي مركز قدور

حي بورقيبة

بكلفة جملية تقدّر بـ23 مليون دينار، في انتظار توسعة التدخلات لتشمل بقية الأحياء المدرجة ضمن البرنامج.

دراسات فنية وعمرانية لبقية الأحياء قبل انطلاق الأشغال

بالتوازي مع ذلك، انطلقت الدراسات الفنية والعمرانية لبقية الأحياء موضوع التدخل، وهي:

حي الخليج

مركز شاكر

حي جوهرة

حي الهناء

ربض القوابسية

حي شاكر

على أن تنطلق الأشغال بهذه المناطق خلال الفترة المقبلة.

ماذا يشمل البرنامج؟ بنية أساسية وسكن وتجهيزات وفضاءات اقتصادية

وتشمل تدخلات برنامج تهذيب وإدماج الأحياء مجموعة من المحاور، أبرزها:

تحسين البنية الأساسية

تحسين المساكن

إحداث تجهيزات جماعية

تهيئة فضاءات اقتصادية وصناعية

تهيئة المقاسم الاجتماعية

كما يعتمد البرنامج على تعزيز المقاربة التشاركية والمقاربة العمرانية لدعم إعادة الإدماج، إلى جانب تصميم مبانٍ ذات جودة بيئية عالية ونجاعة طاقية.

ويُنتظر أيضا تهيئة مقاسم ببعض مناطق التدخل للحد من البناء العشوائي.

