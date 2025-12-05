صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعطى السيّد محمد الحجري والي صفاقس، صباح اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025، إشارة انطلاق توزيع مساعدات موجة البرد والتقلّبات المناخية من المستودع الجهوي للتضامن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة التسريع بإيصال الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

وأوضح الوالي أن قائمة المنتفعين تم تحديدها وفقاً لبرنامج الأمان الاجتماعي والفئات محدودة الدخل، بما يضمن وصول المساعدات إلى العائلات الأكثر هشاشة في مختلف معتمديات ولاية صفاقس.

تسريع التدخلات لفائدة الفئات الهشة

وقد انطلقت اليوم عملية التوزيع على عدد من المعتمديات، مع إعطاء الأولوية للمناطق والفئات الأكثر تضرراً من انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية. وأكّد والي الجهة أن التدخلات ستتم وفق مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما شدّد على أن عملية التوزيع ستكون محل متابعة دقيقة من قبل السلط الجهوية لضمان وصول المساعدات في أفضل الظروف وبأعلى درجات الشفافية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الدولة الرامية إلى دعم المواطنين خلال فصل الشتاء ومجابهة الانعكاسات السلبية للتقلّبات المناخية على الأسر محدودة الدخل.

