صفاقس: انطلاق نشاط المسبح البلدي بداية من هذا الخميس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية صفاقس أنه سيتم بداية من يوم الخميس 26 مارس 2026 استئناف نشاط المسبح البلدي بصفاقس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الصيانة التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت البلدية، في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤونها فرحات بريك، أنّ عملية الصيانة شملت تجديد مياه أحواض السباحة والقيام بعمليات التعقيم اللازمة، إلى جانب إصلاح بعض التجهيزات لضمان جاهزية المسبح واستقبال الرواد في أفضل الظروف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

