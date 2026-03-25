رياضة

صفاقس: انطلاق نشاط المسبح البلدي بداية من هذا الخميس

أعلنت بلدية صفاقس أنه سيتم بداية من يوم الخميس 26 مارس 2026 استئناف نشاط المسبح البلدي بصفاقس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال الصيانة التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت البلدية، في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤونها فرحات بريك، أنّ عملية الصيانة شملت تجديد مياه أحواض السباحة والقيام بعمليات التعقيم اللازمة، إلى جانب إصلاح بعض التجهيزات لضمان جاهزية المسبح واستقبال الرواد في أفضل الظروف.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

501
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

380
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
368
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
330
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
307
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
270
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
264
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية
237
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
236
الأخبار

تونس: رفض الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان في قضية فساد وتبييض أموال
222
أخر الأخبار

البرلمان : لجنة الصحة تُناقش مُقترح إحداث تعاونية لمدرسي وباحثي التعليم العالي

