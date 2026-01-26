صفاقس تحتضن اللقاء التمهيدي الأول للمنتدى الدولي “صفاقس قطب للاستثمار المستدام”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إحتضنت اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 مدينة صفاقس اللقاء التمهيدي الأول للمنتدى الدولي «صفاقس قطب للاستثمار المستدام» تحت عنوان «نحو رؤية تشاركية لمستقبل السياحة الطبية في صفاقس»، وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين من القطاعين الصحي والاقتصادي وممثلي الهياكل العمومية والخاصة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للسياحة الطبية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والصحية والمجالية. وتمتلك تونس عموماً، وولاية صفاقس على وجه الخصوص، مقومات هامة في هذا المجال بفضل كفاءة الإطارات الطبية، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهلها لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وفي المقابل، تم خلال اللقاء التطرق إلى جملة من التحديات التي تعيق تطور قطاع السياحة الطبية، من أبرزها ضعف بعض المؤشرات ومعايير الجودة في عدد من القطاعات، ما يؤثر على القدرة التنافسية لصفاقس في هذا المجال.

ويهدف هذا اللقاء التمهيدي إلى تحليل واقع السياحة الطبية بصفاقس من خلال مقاربة علمية واستراتيجية، مع التركيز على دعم الجودة في مختلف المكونات، وخاصة جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب تطوير الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي، ودعم رؤية تشاركية تجمع مختلف المتدخلين

