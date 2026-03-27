صفاقس تحتضن الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية بمشاركة واسعة من التلاميذ

تحتضن ولاية صفاقس، على مدى يومين الجمعة والسبت، فعاليات الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية، بمشاركة عدد هام من التلاميذ والمدرسين إلى جانب مهتمين بالمجال الرقمي والتكنولوجي.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار دعم ثقافة الابتكار الرقمي وتشجيع الناشئة على الانخراط في المجالات التكنولوجية الحديثة.

برنامج ثري يجمع بين الفن والتكنولوجيا

ويتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من الأنشطة المتنوعة، من بينها عروض تنشيطية فنية تجمع بين الموسيقى والمسرح، إلى جانب تقديم مشاريع تلمذية مبتكرة تسلط الضوء على الإبداعات الرقمية التي أنجزها التلاميذ.

كما تمثل هذه العروض فرصة لعرض قدرات التلاميذ في توظيف التكنولوجيا في مجالات إبداعية مختلفة.

ورشات تكوينية وتركيز على الذكاء الاصطناعي

ويشهد الملتقى تنظيم عدد من الورشات والحلقات التكوينية التي يؤثثها مدرسون وخبراء ومؤثرون، إلى جانب مسؤولين جهويين، حيث تركز بالخصوص على إدماج الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتيك.

كما تشمل التظاهرة ورشات تطبيقية موجهة للتلاميذ حول إنتاج القصص الرقمية وتنمية المهارات الإبداعية في المجال التكنولوجي.

تشجيع الابتكار وفتح آفاق جديدة للشباب

ويهدف هذا الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى التلاميذ، وتعزيز حضور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب لتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم في مجالات الإبداع الرقمي.

