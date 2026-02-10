Français
اقتصاد وأعمال

صفاقس تحتضن تظاهرة “Job Fair” لفتح آفاق التشغيل والتربصات أمام الطلبة

صفاقس تحتضن تظاهرة “Job Fair” لفتح آفاق التشغيل والتربصات أمام الطلبة

تنظم المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، تحت إشراف جامعة صفاقس، يوم 11 فيفري 2026 تظاهرة “Job Fair”، في مبادرة تهدف إلى تعزيز انفتاح الطلبة على المحيط الاقتصادي وتمكينهم من فرص تشغيل وتربصات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والعارضين.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم قابلية تشغيل خريجي التعليم العالي، عبر إتاحة فضاء مباشر للتواصل بين الطلبة وممثلي الشركات، بما يسهم في تقريب المسافات بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات سوق الشغل.

يوم علمي حول تحولات المؤسسة

ويتخلل الحدث تنظيم يوم علمي بعنوان “L’entreprise en mutation : regards d’experts”، يشارك فيه ثلة من الخبراء والمتدخلين لمناقشة التحولات التي تشهدها المؤسسات في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وانعكاساتها على المهن والمهارات المطلوبة مستقبلاً.

ورشات ولقاءات مباشرة مع المؤسسات

كما يتضمن البرنامج سلسلة من الورشات الموجهة للطلبة، إلى جانب لقاءات ثنائية مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على احتياجات سوق العمل وبناء شبكة من العلاقات المهنية التي قد تسهّل اندماجهم لاحقاً في الحياة العملية.

ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرة اهتمام عدد هام من الطلبة والفاعلين الاقتصاديين، لتشكل منصة للتبادل والتوجيه المهني، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الأعمال.

