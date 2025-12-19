Français
الأخبار

صفاقس تحتضن لقاءات مباشرة مع رؤساء الممثليات التجارية التونسية بالخارج

صفاقس تحتضن لقاءات مباشرة مع رؤساء الممثليات التجارية التونسية بالخارج

انطلقت اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بمدينة صفاقس لقاءات ثنائية بين الشركات المصدّرة ورؤساء الممثليات التجارية التونسية بالخارج، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق العالمية وشهدت الفعاليات حضور كل من مراد بن حسين الرئيس المدير العام لـالمركز التونسي للتصدير، وهشام اللومي المدير العام لـالغرفة التجارية والصناعية لصفاقس، إلى جانب الشاذلي ماي مدير التعاون مع الدول العربية والآسيوية بالوزارة.

و أكد المشاركون أهمية الشراكة بين شبكة الممثليات التجارية والغرف المهنية، باعتبارها رافعة أساسية لدعم الصادرات عبر تنظيم معارض متخصصة ومهمات أعمال مباشرة (B2B)، بما يحوّل الإمكانات المحلية إلى نجاحات دولية مستدامة.

كما تم التركيز على دفع التنمية الاقتصادية بالجهات، خاصة 4 و5، لما لها من دور محوري في تعزيز الصادرات، مع إبراز النمو اللافت لقطاع زيت الزيتون بصفاقس كأحد محركات الاقتصاد الوطني.

و أتاحت اللقاءات الثنائية “One to One” تواصلاً مباشراً بين الشركات المحلية ورؤساء الممثليات بالخارج، ما مكّن من تبادل الخبرات وتقديم توجيهات عملية حول متطلبات النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، بهدف رفع حظوظ النجاح والتوسع عالمياً.

و يُنتظر أن تسفر هذه اللقاءات عن فتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون بين المتدخلين، ودعم نسق الصادرات التونسية في المرحلة القادمة.

