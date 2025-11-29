صفاقس تحتضن مشروعًا جامعيًا واعدًا لاستعادة الطاقة من النفايات و إنتاج المياه العذبة [فيديو ]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استضافت صفاقس يومًا دراسيًا حول انطلاق مشروع “استعادة الطاقة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير وإنتاج المياه العذبة باستخدام وقود بديل”، بتنظيم من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بجمام سوسة والمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس وعدد من المؤسسات الاقتصادية.

و يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي و الابتكار في مجال الطاقات المتجددة والبيئية في تونس، إذ يضم خبرات وكفاءات من المؤسسات الجامعية والشركات الخاصة ويركز على استعادة الطاقة من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير وتقنيات تحلية المياه والابتكار في استخدام الوقود البديل، بما يسهم في تقليل النفايات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى إنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب.

و يهدف المشروع إلى تحويل النفايات إلى مصادر طاقة قابلة للاستخدام، كما يسعى إلى تطوير تقنيات لاستخدام الوقود البديل في إنتاج المياه العذبة، و هو ما يعزز القدرة الوطنية على الاستفادة من الموارد المتاحة بطرق مبتكرة و مستدامة.

و يتضمن المشروع أيضًا تنظيم ورشات تكوين وملتقيات علمية وأنشطة تخرج، بالإضافة إلى إنشاء عقود للبحث العلمي، مما يساهم في بناء القدرات لدى الشباب الباحثين وتطوير المعرفة في هذا المجال الحيوي.

كما يشجع المشروع التعاون المشترك بين الجامعات والشركات الخاصة لتوحيد جهود الباحثين وتعزيز البحث العلمي على المستوى الوطني، بما يدعم الابتكار ويخلق فرصًا جديدة للتنمية المستدامة

