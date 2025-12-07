صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

احتضنت صفاقس، اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، ملتقى علميًا نظمته كلّ من الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بالجهة، تناول موضوع حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية. ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي إلى تعزيز الوعي القانوني والطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

و شكّل القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 محورًا رئيسيًا للنقاش، باعتباره خطوة هامة نحو حماية حقوق المرضى وتحديد أسس المسؤولية الطبية في تونس. وقد تناولت المداخلات تعريف عدد من المفاهيم الأساسية، على غرار الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، مع شرح كيفية قيام المسؤولية المدنية وفق التشريع الجديد.

و أكّد المتدخلون أن دخول هذا القانون حيّز التنفيذ يمثل نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، لما يتضمنه من ضمانات قانونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وترسيخ ثقافة احترام حقوق المنتفعين.

و اختُتم الملتقى بتقديم تقرير ختامي لخلاصة النقاشات التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون والقضاة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك بين الفاعلين في القطاعين القانوني والطبي لتعزيز الثقة وتطوير المنظومة الصحية.

