الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى وطنيًا للشباب و الرفاه الاجتماعي [فيديو]

تحتضن ولاية صفاقس، من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري، فعاليات الملتقى الوطني للشباب والرفاه الاجتماعي، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب و ذلك تحت شعار «نحو أنماط عيش سليم و مجتمعات متوازنة».

و يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الوعي بأهمية الرفاه الاجتماعي وتشجيع أنماط العيش السليم لدى الشباب، عبر تنمية مهاراتهم القيادية و الحياتية و ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة، إلى جانب تنمية السلوكيات الإيجابية وثقافة الوقاية.

و يتضمن برنامج الملتقى مداخلات علمية وورشات تفكير، إلى جانب عروض شبابية ثقافية وفنية، وفضاءات تنشيطية وتفاعلية، فضلاً عن تنظيم زيارات وخرجات ميدانية وترفيهية.

و يشارك في هذه التظاهرة 48 شابًا وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، بهدف تمكينهم و تحفيز روح المبادرة و الإبداع لديهم، والعمل على إعداد ميثاق للرفاه الاجتماعي و تكوين سفراء ينشرون القيم الإيجابية داخل محيطهم الاجتماعي.

و من المنتظر أن يساهم الملتقى في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الرفاه الاجتماعي و دعم أنماط العيش السليم و تمكين الشباب من لعب دور فاعل في بناء مجتمع متوازن، في إطار جهود متواصلة للنهوض بالشباب وتعزيز مساهمتهم في التنمية.

