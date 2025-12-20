صفاقس تحتضن ملتقى وطنيًا للشباب و الرفاه الاجتماعي [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحتضن ولاية صفاقس، من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري، فعاليات الملتقى الوطني للشباب والرفاه الاجتماعي، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب و ذلك تحت شعار «نحو أنماط عيش سليم و مجتمعات متوازنة».

و يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز الوعي بأهمية الرفاه الاجتماعي وتشجيع أنماط العيش السليم لدى الشباب، عبر تنمية مهاراتهم القيادية و الحياتية و ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة، إلى جانب تنمية السلوكيات الإيجابية وثقافة الوقاية.

و يتضمن برنامج الملتقى مداخلات علمية وورشات تفكير، إلى جانب عروض شبابية ثقافية وفنية، وفضاءات تنشيطية وتفاعلية، فضلاً عن تنظيم زيارات وخرجات ميدانية وترفيهية.

و يشارك في هذه التظاهرة 48 شابًا وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، بهدف تمكينهم و تحفيز روح المبادرة و الإبداع لديهم، والعمل على إعداد ميثاق للرفاه الاجتماعي و تكوين سفراء ينشرون القيم الإيجابية داخل محيطهم الاجتماعي.

و من المنتظر أن يساهم الملتقى في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الرفاه الاجتماعي و دعم أنماط العيش السليم و تمكين الشباب من لعب دور فاعل في بناء مجتمع متوازن، في إطار جهود متواصلة للنهوض بالشباب وتعزيز مساهمتهم في التنمية.

