الأخبار

صفاقس تحتضن يومًا علميًا حول الانتقال الطاقي [فيديو]

نظمت كلية العلوم بصفاقس يومًا علميًا تحت شعار “الطاقة والزراعة والصناعات البحرية الزراعية نحو نظام بيئي مستدام”.

و يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة.

و أكد منظمو اليوم العلمي أن الانتقال الطاقي أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس، مشددين على أهمية التعاون بين الجامعة و الشركاء الاقتصاديين و مؤسسات الدولة و المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.

و شمل البرنامج محاضرات ونقاشات حول أبرز السبل التي تحقق الانتقال نحو طاقة بديلة و مستدامة.

و تطرقت الجلسات إلى أهمية الامتيازات والحوافز المالية للاستثمارات في القطاع الفلاحي و تحليل دورة حياة الأنظمة السندروبية ، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة.

و أتاح اليوم العلمي فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين والمتخصصين في مجال الطاقة، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الانتقال الطاقي في تونس.

و اعتبر المشاركون أن هذه المبادرة تمثل التزام الجامعة بتعزيز الابتكار والريادة في مجال الطاقة، وتشكل خطوة مهمة نحو مسيرة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

تعليقات

