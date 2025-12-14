Français
صفاقس تحتفي بالنضال الحقوقي عبر كتاب جديد “صفاقس الحقوقية تحديات و انجازات” [فيديو]

احتفل فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالذكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال تقديم كتاب “صفاقس الحقوقية: تحديات وإنجازات 1978/2010” للكاتب والمناضل الحقوقي فتحي الهمامي.

يستعرض الكتاب مرحلة تاريخية نضالية في ولاية صفاقس، ويسلط الضوء على شخصيات وهياكل حقوقية عملت على ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية في المجتمع، مؤكدًا دور النضال الحقوقي في بناء مستقبل يحترم حقوق الإنسان.

و أوضح فتحي الهمامي أن هدف الكتاب هو تثبيت أهمية النضال وبيان أن صفاقس محافظة على إرث حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنطقة تزخر بالمناضلين الذين واجهوا القمع والاستبداد من أجل الحرية والتعبير عن الحقوق.

و يعتبر الكتاب وثيقة تاريخية غنية، إذ يحتوي على سرد وتحليل ووثائق ومحاضر وأرقام وبيانات تثبت استمرارية النضال الحقوقي في صفاقس، وتبرز مساهمة المناضلين في بناء غد أفضل نابع من حقوق الإنسان و تاريخه.

