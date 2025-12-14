صفاقس تحيي الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أحيت مدينة صفاقس، من خلال دار المهندس، الذكرى التاسعة لاغتيال طيّار المقاومة الشهيد محمد الزواري، وذلك في تظاهرة احتضنها فضاء ساحة باب الديوان، وجمعت بين البعدين الثقافي والتكنولوجي في أجواء تعبّر عن الوفاء لرمز وطني وعلمي بارز.

وشهدت التظاهرة برنامجًا ثريًا ومتنوّعًا استهدف مختلف الفئات، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة والورشات العلمية والتفاعلية الموجّهة للشباب والمهتمين بالمجالات الهندسية والتكنولوجية، بما يعكس رؤية الشهيد الزواري القائمة على المعرفة والابتكار. كما تضمن البرنامج إقامة معارض وصور توثيقية استعرضت مسيرة الشهيد العلمية والنضالية، وسلّطت الضوء على إسهاماته في مجال الطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

وتوّجت التظاهرة بتنظيم مسابقة افتراضية في الطيران النموذجي عبر تقنية المحاكاة، في مبادرة هدفت إلى تقريب تقنيات الطيران الحديثة من المشاركين، وتحفيز روح الإبداع والتفكير العلمي لدى الناشئة، في انسجام مع رسالة الشهيد الزواري التي جمعت بين العلم وخدمة القضايا العادلة.

وأكد منظمو التظاهرة أن هذا الموعد السنوي يندرج في إطار تخليد الذاكرة الوطنية، وترسيخ قيم الالتزام والعلم والمقاومة، مع العمل على جعل الفضاءات العامة منصّات حية للتثقيف والتوعية وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



