Français
Anglais
العربية
مجتمع

صفاقس تحيي الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري [فيديو]

أحيت مدينة صفاقس، من خلال دار المهندس، الذكرى التاسعة لاغتيال طيّار المقاومة الشهيد محمد الزواري، وذلك في تظاهرة احتضنها فضاء ساحة باب الديوان، وجمعت بين البعدين الثقافي والتكنولوجي في أجواء تعبّر عن الوفاء لرمز وطني وعلمي بارز.

وشهدت التظاهرة برنامجًا ثريًا ومتنوّعًا استهدف مختلف الفئات، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة والورشات العلمية والتفاعلية الموجّهة للشباب والمهتمين بالمجالات الهندسية والتكنولوجية، بما يعكس رؤية الشهيد الزواري القائمة على المعرفة والابتكار. كما تضمن البرنامج إقامة معارض وصور توثيقية استعرضت مسيرة الشهيد العلمية والنضالية، وسلّطت الضوء على إسهاماته في مجال الطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

وتوّجت التظاهرة بتنظيم مسابقة افتراضية في الطيران النموذجي عبر تقنية المحاكاة، في مبادرة هدفت إلى تقريب تقنيات الطيران الحديثة من المشاركين، وتحفيز روح الإبداع والتفكير العلمي لدى الناشئة، في انسجام مع رسالة الشهيد الزواري التي جمعت بين العلم وخدمة القضايا العادلة.

وأكد منظمو التظاهرة أن هذا الموعد السنوي يندرج في إطار تخليد الذاكرة الوطنية، وترسيخ قيم الالتزام والعلم والمقاومة، مع العمل على جعل الفضاءات العامة منصّات حية للتثقيف والتوعية وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

653
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

431
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
385
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات
310
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
310
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
302
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
272
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
269
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
263
الأخبار

ترامب يعتزم شن ضربات برية ضد فنزويلا
261
اقتصاد وأعمال

دومينيك دوفيلبان : نحو البحث عن أشكال جديدة للتعاون بين تونس و أوروبا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى