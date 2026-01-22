Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : تدخلات الحماية المدنية لمُواجهة التقلبات الجوية

على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية صفاقس، قامت وحدات الحماية المدنية بعدد من التدخلات في إطار خطة استجابة عملياتية تهدف إلى الحد من الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات.

وشملت التدخلات، بالخصوص:

• ضخ المياه من التجمعات السكنية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه.

• إجلاء عدد من المواطنين المحاصرين وإخراج العربات العالقة.

• تأمين المحاور والطرقات المتضررة بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية والمحلية.

• مراقبة الأودية ومجاري السيول والنقاط السوداء ذات الخطورة المحتملة.

• متابعة الوضعية ميدانيًا بصفة متواصلة عبر دوريات وفرق التدخل والقيادات الجهوية.

