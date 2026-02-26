صفاقس : تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة بمعتمدية جبنيانة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد عبد الجليل الزناتي، الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية جبنيانة، أنه تمّ اليوم تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة التابعة لمعتمدية جبنيانة، وذلك بإشراف والي صفاقس محمد الحجري.

تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين

وأوضح الزناتي أن إحداث هذه الدائرة البلدية يندرج ضمن جهود البلدية الرامية إلى تقريب الخدمات الإدارية من المتساكنين، وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المقرّات الإدارية المركزية.

تدشين بإشراف والي صفاقس

وأشرف والي صفاقس محمد الحجري على تدشين الدائرة البلدية الجديدة، في خطوة تهدف إلى دعم اللامركزية وتعزيز النفاذ إلى الخدمات العمومية في مختلف مناطق المعتمدية.

دائرة جديدة لدعم الإدارة المحلية

ومن المنتظر أن تسهم الدائرة البلدية بالعجانقة في تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية اليومية، بما يلبّي حاجيات المواطنين ويعزّز نجاعة العمل البلدي على المستوى المحلي.

