Français
Anglais
العربية
تونس

صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنها أشرفت على تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بقدرة 22 كيلواط وذلك في إطار البرنامج النموذجي لتركيز 60 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمختلف ولايات الجمهورية.  

ويُعدّ المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية، في خطوة تعكس التزام المؤسسات العمومية بدعم التنمية المستدامة والتنقل النظيف، خاصة أن محطة الشحن مرتبطة بمحطة لإنتاج الطاقة الشمسية وهو ما يساهم في الحدّ من الإنبعاثات.

وتمثّل هذه المبادرة مرحلة محورية في مسار تشجيع استعمال السيارات الكهربائية ونشر ثقافة التنقل النظيف، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، بما يدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ويجري حاليًا، بالتعاون مع عدد من البلديات والمؤسسات العمومية، العمل على استكمال تركيب محطات الشحن المتبقية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية قادرة على تلبية احتياجات المستعملين ودعم التوجه الوطني نحو التنقل المستدام والانتقال الطاقي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

654
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

335
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
332
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
330
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
326
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
301
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
294
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
278
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
275
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
268
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى