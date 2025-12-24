صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنها أشرفت على تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس بقدرة 22 كيلواط وذلك في إطار البرنامج النموذجي لتركيز 60 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمختلف ولايات الجمهورية.

ويُعدّ المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية، في خطوة تعكس التزام المؤسسات العمومية بدعم التنمية المستدامة والتنقل النظيف، خاصة أن محطة الشحن مرتبطة بمحطة لإنتاج الطاقة الشمسية وهو ما يساهم في الحدّ من الإنبعاثات.

وتمثّل هذه المبادرة مرحلة محورية في مسار تشجيع استعمال السيارات الكهربائية ونشر ثقافة التنقل النظيف، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، بما يدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ويجري حاليًا، بالتعاون مع عدد من البلديات والمؤسسات العمومية، العمل على استكمال تركيب محطات الشحن المتبقية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية قادرة على تلبية احتياجات المستعملين ودعم التوجه الوطني نحو التنقل المستدام والانتقال الطاقي.

