صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد المدير الجهوي للتجارة بولاية صفاقس، جابر حريز، أنّ المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى جملة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى ضمان انتظام التزويد واستقرار الأسعار خلال الشهر المعظّم.

دعم الخبز والقهوة بكميات استثنائية

وأوضح حريز أنّ مصالح التجارة ستواصل إسناد كميات استثنائية من الفارينة المخصّصة للخبز المدعّم، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.

كما أعلن عن ضخّ كميات استثنائية من القهوة تُقدّر بـ1500 طن قبيل حلول الشهر الفضيل، في إطار الاستعداد لتأمين هذه المادة التي تشهد إقبالًا واسعًا.

برامج خصوصية لبقية المواد الأساسية

وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى إعداد برامج خصوصية لدعم العرض بعدد من المواد الاستهلاكية الأخرى، على غرار السكر، إلى جانب الإشراف على تزويد السوق بكميات من الزيت النباتي المدعّم.

وأكد في السياق ذاته أنّ السوق سيتم تزويدها بمختلف المنتوجات بنسق عادي ومنتظم.

التعويل على الإنتاج المحلي وتوازن الطلب

وشدّد حريز على أنّ الاستراتيجية المعتمدة ترتكز أساسًا على الإنتاج المحلي، مع إعطاء الأولوية لتزويد السوق المحلية، وضمان التوازن بين الطلب المهني والطلب العائلي.

وفي هذا الإطار، كشف أنّ شركة اللحوم الحمراء أبرمت صفقة لاقتناء كميات من اللحوم المبرّدة، سواء البقرية أو الضأن، لدعم العرض خلال شهر رمضان.

تحديد هوامش الربح لحماية القدرة الشرائية

وأفاد المتحدث بأنه تم ضبط هامش ربح موحّد للخضر والغلال بنسبة 25% لتجار التفصيل و15% للمساحات التجارية.

كما تم تحديد هامش ربح أقصى للدجاج الجاهز للطبخ بـ15%، وشرائح الديك الرومي بـ20%، والأسماك بـ25%، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الزيادات غير المبرّرة في الأسعار.

تمديد التخفيضات الموسمية إلى ما بعد رمضان

وأكد جابر حريز أنه تقرر التمديد في فترة التخفيض الدوري الموسمي، التي تنطلق يوم 29 جانفي الجاري، لتتواصل إلى فترة العيد، وذلك لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم بأسعار مناسبة.

وفي ختام تصريحه، أشار المدير الجهوي للتجارة إلى أنّه تم، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الجمعة بمقر ولاية صفاقس، استعراض مختلف الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لمصالح التجارة لضمان حسن سير التزويد ومراقبة الأسعار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



