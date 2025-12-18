Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس تستضيف الملتقى الدولي للتقدّم في الإدارة المالية (فيديو)

نظمت جامعة صفاقس والمعهد العالي للإدارة بصفاقس (ISAAS) اليوم 18 ديسمبر 2025، بالتعاون مع مخابر البحث والهياكل الأكاديمية الشريكة، فعاليات الملتقى الدولي “التقدّم في الإدارة المالية – اللقاء الدولي 2025” تحت عنوان “التفاعلات البينية والابتكارات الإحصائية في المالية والمحاسبة والاقتصاد والتصرّف: مقاربة تصرّفية لأسلوب البحث العلمي”.

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التفاعل البيني بين الباحثين والخبراء في مجالات المالية، المحاسبة، الاقتصاد والتصرف، ومناقشة أحدث المقاربات البحثية والابتكارات الإحصائية.

ويجمع هذا الحدث نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء من تونس وخارجها، المصنّفين ضمن أفضل 2% من علماء العالم.

وفتح هذا الملتقى باب مناقشة العديد من المواضيع الهامة، بما في ذلك التفاعلات البينية بين المالية والمحاسبة والاقتصاد، والابتكارات الإحصائية في مجالات التصرف والمالية.

هذا الحدث فرصة هامة للباحثين والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الأكاديمية والشركاء الاقتصاديين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

409
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

371
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
346
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
324
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
312
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
305
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
287
الأخبار

فرنسا : الجنسية الفرنسية و المواطنة بلا وزن… هكذا دُمّرت حياة جزائرية في الـ58 من عمرها
277
أخر الأخبار

الستاغ تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة في الخلاص
269
الأخبار

الولايات المتحدة : البيت يشتعل من الداخل… و ترامب مضطر للعودة إلى أرض الواقع و خطاب موجّه إلى الأمة
266
الأخبار

أشرف حكيمي يغيب عن أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى