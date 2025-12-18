صفاقس تستضيف الملتقى الدولي للتقدّم في الإدارة المالية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظمت جامعة صفاقس والمعهد العالي للإدارة بصفاقس (ISAAS) اليوم 18 ديسمبر 2025، بالتعاون مع مخابر البحث والهياكل الأكاديمية الشريكة، فعاليات الملتقى الدولي “التقدّم في الإدارة المالية – اللقاء الدولي 2025” تحت عنوان “التفاعلات البينية والابتكارات الإحصائية في المالية والمحاسبة والاقتصاد والتصرّف: مقاربة تصرّفية لأسلوب البحث العلمي”.

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التفاعل البيني بين الباحثين والخبراء في مجالات المالية، المحاسبة، الاقتصاد والتصرف، ومناقشة أحدث المقاربات البحثية والابتكارات الإحصائية.

ويجمع هذا الحدث نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء من تونس وخارجها، المصنّفين ضمن أفضل 2% من علماء العالم.

وفتح هذا الملتقى باب مناقشة العديد من المواضيع الهامة، بما في ذلك التفاعلات البينية بين المالية والمحاسبة والاقتصاد، والابتكارات الإحصائية في مجالات التصرف والمالية.

هذا الحدث فرصة هامة للباحثين والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الأكاديمية والشركاء الاقتصاديين.

