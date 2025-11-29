Français
صفاقس تستضيف ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات [فيديو ]

نظّم المجمع الجهوي لشركات تكنولوجيا المعلومات بكونكت صفاقس ندوة حول تحديات الذكاء الاصطناعي لشركات القطاع، بمشاركة خبراء، شركات ناشئة، وجامعة صفاقس.

أكد المشاركون أهمية الاستعداد لمستقبل الذكاء الاصطناعي، الذي يفتح آفاقًا اقتصادية وتجارية جديدة، لكنه يفرض أيضًا تحديات وتكاليف. وشدّدوا على ضرورة التعاون بين الجامعات، القطاعات التكنولوجية، الجمعيات و رجال الأعمال لضمان تكيف الجميع مع هذا التحول.

وأشار الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض المهن وظهور أخرى جديدة، ما يستدعي استعدادات مسبقة للتأقلم مع الواقع الجديد بسرعة و كفاءة.

ودعوا إلى إنشاء هيكل يضم جميع الأطراف المعنية لضمان رسم استراتيجية واضحة، ووضع قوانين تدعم الابتكار وتسهّل المستقبل الرقمي. واختتمت الندوة بالتأكيد على العمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي.

