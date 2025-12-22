صفاقس تستعد لموسم الحج: إطلاق الشباك الموحّد لتسهيل إجراءات 975 حاجًا (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت بولاية صفاقس الاستعدادات لموسم الحج تحت إشراف والي الجهة محمد الحجري، وذلك من خلال إطلاق برنامج الشباك الموحّد الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات لفائدة الحجيج الميامين.

وبلغت حصة ولاية صفاقس خلال موسم الحج لهذه السنة 975 حاجًا وحاجة، على أن تنطلق أول الرحلات نحو البقاع المقدسة يوم 8 ماي 2026.

فضاء الشباك الموحّد

يضم فضاء الشباك الموحّد عددًا من الهياكل المتدخلة، من بينها البريد التونسي، والخطوط التونسية (تونيسار)، إلى جانب عدد من البنوك، ومصالح الصحة العمومية، والإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإطاراتها ووعّاظها.

ويفتح الشباك الموحّد أبوابه على امتداد ثمانية أيام متتالية، يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثالثة بعد الزوال، حيث يتم استقبال ما بين 120 و140 حاجًا يوميًا.

ويوفّر الشباك الموحّد جملة من الخدمات الإدارية والإرشادية الرامية إلى تبسيط المعاملات، إلى جانب تنظيم حلقات توعوية وتكوينية لفائدة الحجيج من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، تشمل مناسك الحج، والتثقيف الديني، والإرشادات الصحية، ضمانًا لأداء الفريضة في أفضل الظروف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



