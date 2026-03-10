صفاقس : تعزيز أسطول النقل العمومي بخمس حافلات مزدوجة جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، خمس حافلات جديدة مزدوجة، وذلك في إطار دعم أسطول النقل العمومي بالجهة و تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

و تُقدّر الكلفة الجملية لهذه الحافلات بحوالي ثلاثة ملايين دينار، في استثمار يندرج ضمن برنامج الشركة لسنة 2025، الهادف إلى تطوير منظومة النقل و تعزيز قدراتها التشغيلية.

و يأتي هذا الاستثمار في سياق سياسة الدولة الرامية إلى الارتقاء بخدمات النقل العمومي و تحديثها، بما يستجيب لتطلعات المواطنين في التمتّع بمنظومة تنقل عصرية تتوفر فيها شروط السلامة و الأمان و تستجيب لمتطلبات التنقل اليومي.

