صفاقس: تعزيز أسطول النقل العمومي بـ5 حافلات مزدوجة جديدة

في إطار دعم أسطول النقل العمومي وتطوير جودة الخدمات المسداة للمواطنين، تسلمت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، خمس حافلات مزدوجة جديدة، وذلك بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 3 ملايين دينار.

ويأتي هذا التعزيز لأسطول الحافلات في إطار برنامج استثماري للشركة بعنوان سنة 2025، يهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتدعيم طاقة الاستيعاب، بما يستجيب لاحتياجات المتنقلين بالجهة.

تطوير خدمات النقل العمومي بالجهة

ويندرج هذا الاستثمار ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي وتحسين جودتها، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين إلى خدمات نقل حديثة وآمنة.

كما يهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف التنقل اليومي للمواطنين وتوفير خدمات نقل تتوفر فيها معايير السلامة والراحة، إلى جانب المساهمة في الرفع من نجاعة شبكة النقل العمومي بولاية صفاقس.

دعم أسطول النقل وتعزيز طاقة الاستيعاب

ومن المنتظر أن تسهم هذه الحافلات الجديدة في تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، والرفع من نسق الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل العمومي، خاصة خلال أوقات الذروة وعلى الخطوط الأكثر إقبالا.

