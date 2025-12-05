Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : تقدم مشروع تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني بأكثر من 50% [فيديو]

تتواصل الجهود لتطوير المنطقة الصناعية بوادي الشعبوني، حيث بلغت أشغال التهيئة نسبة تفوق 50% من المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11 مليون دينار وفق ما اورد مراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس.

واكد عبد اللطيف بن عياد كاتب عام مجمع الصيانة والتصرف بوادي الشعبوني في تصريح لمراسلنا ان الانجاز الفعلي للمشروع بلغ حوالي 52% مرجحا انتهاء الأشغال في صائفة 2026.

يأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين المجلس الجهوي بصفاقس ومجمع الصيانة والتصرف واد الشعبوني، بالإضافة إلى هبة ألمانية.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة إحياء المنطقة الصناعية وتهيئتها لتكون محركًا للتنمية الاقتصادية بالجهة حيث سيتم توفير أكثر من 300 فرصة عمل للمؤسسات الموجودة بالمنطقة الصناعية، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين.

وتشمل أشغال التهيئة إعادة تهيئة الطرقات وتوسيعها، وربطها بمداخل متعددة لتسهيل عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى توفير الإنارة والخدمات الأساسية الأخرى. كما سيتم توسيع المنطقة الصناعية عبر الأراضي الملاصقة لها، مما سيتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتطوير.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

346
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
332
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
314
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
309
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
306
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
305
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
296
الأخبار

الصيدليات تقرر تعليق صرف الأدوية بـ”صيغة الطرف الدافع” لفائدة منظوري الكنام ابتداءً من 8 ديسمبر
289
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
287
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى