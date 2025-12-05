صفاقس : تقدم مشروع تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني بأكثر من 50% [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل الجهود لتطوير المنطقة الصناعية بوادي الشعبوني، حيث بلغت أشغال التهيئة نسبة تفوق 50% من المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11 مليون دينار وفق ما اورد مراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس.

واكد عبد اللطيف بن عياد كاتب عام مجمع الصيانة والتصرف بوادي الشعبوني في تصريح لمراسلنا ان الانجاز الفعلي للمشروع بلغ حوالي 52% مرجحا انتهاء الأشغال في صائفة 2026.

يأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين المجلس الجهوي بصفاقس ومجمع الصيانة والتصرف واد الشعبوني، بالإضافة إلى هبة ألمانية.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة إحياء المنطقة الصناعية وتهيئتها لتكون محركًا للتنمية الاقتصادية بالجهة حيث سيتم توفير أكثر من 300 فرصة عمل للمؤسسات الموجودة بالمنطقة الصناعية، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين.

وتشمل أشغال التهيئة إعادة تهيئة الطرقات وتوسيعها، وربطها بمداخل متعددة لتسهيل عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى توفير الإنارة والخدمات الأساسية الأخرى. كما سيتم توسيع المنطقة الصناعية عبر الأراضي الملاصقة لها، مما سيتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتطوير.

