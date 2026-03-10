Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس: تنفيذ قرار غلق مخبزة وتحرير مخالفات ضد عدد من المحلات

تواصل بلدية صفاقس تنفيذ حملات المراقبة الصحية اليومية على مختلف المحلات المفتوحة للعموم، في إطار الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة والتراتيب البلدية، وذلك بالتنسيق مع معتمد صفاقس المدينة وأعوان الشرطة البلدية.

وفي هذا السياق، تم يوم الاثنين 9 مارس 2026 تنفيذ قرار غلق لإحدى المخابز بالمنطقة البلدية، بعد تسجيل إخلالات تتعلق بشروط حفظ الصحة. كما تم تحرير عدد من المخالفات الصحية ضد بعض المحلات المفتوحة للعموم، من بينها محل لبيع الحلويات التقليدية والعصائر، ومخبزة أخرى، إضافة إلى محل لبيع الخضر والغلال.

وأكدت بلدية صفاقس أن هذه الحملات تندرج ضمن برنامج المراقبة المستمرة لضمان سلامة المنتوجات المعروضة وحماية صحة المستهلك، خاصة مع تزايد الإقبال على هذه المحلات خلال شهر رمضان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

407
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً

388
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
381
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور
376
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
356
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
345
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
331
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
325
الأخبار

إيقاف النّاشط غسان هنشيري
317
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
310
أخر الأخبار

الهلال الأحمر بمنزل بوزلفة يوزع 160 قفة رمضان على العائلات المحتاجة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى