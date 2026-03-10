صفاقس: تنفيذ قرار غلق مخبزة وتحرير مخالفات ضد عدد من المحلات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل بلدية صفاقس تنفيذ حملات المراقبة الصحية اليومية على مختلف المحلات المفتوحة للعموم، في إطار الحرص على احترام قواعد حفظ الصحة والتراتيب البلدية، وذلك بالتنسيق مع معتمد صفاقس المدينة وأعوان الشرطة البلدية.

وفي هذا السياق، تم يوم الاثنين 9 مارس 2026 تنفيذ قرار غلق لإحدى المخابز بالمنطقة البلدية، بعد تسجيل إخلالات تتعلق بشروط حفظ الصحة. كما تم تحرير عدد من المخالفات الصحية ضد بعض المحلات المفتوحة للعموم، من بينها محل لبيع الحلويات التقليدية والعصائر، ومخبزة أخرى، إضافة إلى محل لبيع الخضر والغلال.

وأكدت بلدية صفاقس أن هذه الحملات تندرج ضمن برنامج المراقبة المستمرة لضمان سلامة المنتوجات المعروضة وحماية صحة المستهلك، خاصة مع تزايد الإقبال على هذه المحلات خلال شهر رمضان.

