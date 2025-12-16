Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس تُقيّد حركة الشاحنات الثقيلة: قرار بلدي مشترك لحماية وسط المدينة وتحسين السيولة المرورية

صفاقس تُقيّد حركة الشاحنات الثقيلة: قرار بلدي مشترك لحماية وسط المدينة وتحسين السيولة المرورية

أقرت ثماني بلديات بولاية صفاقس قرارًا مشتركًا يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة والحدّ من انعكاساتها السلبية على حركة المرور والسلامة داخل النسيج الحضري. ويشمل القرار بلديات صفاقس، ساقية الزيت، العين، قرمدة، الحاجب، الشيحية، ساقية الدائر، والعوابد الخزانات.

وجرى الإعلان عن تفاصيل هذا الإجراء خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر بلدية صفاقس، حيث تقرّر منع جولان الشاحنات التي يتجاوز وزنها الجملي 12 طنًا على مدار الأسبوع وطيلة اليوم بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها طريق تونس، وشارع الحبيب بورقيبة، وشارع مجيدة بوليلة، وشارع الشهداء.

كما ينص القرار على حظر مرور الشاحنات الثقيلة، من السادسة صباحًا إلى الثامنة ليلًا، عبر جميع الطرقات والمداخل المؤدية إلى وسط المدينة، انطلاقًا من القاصة الحزامية كلم 11، مع اعتماد مدخلين محددين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، للدخول إلى المدينة. ويخضع كل من يخالف هذه الإجراءات للعقوبات القانونية المعمول بها.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

555
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

442
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
369
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
341
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
338
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
335
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
335
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
335
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
314
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
294
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى