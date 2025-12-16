صفاقس تُقيّد حركة الشاحنات الثقيلة: قرار بلدي مشترك لحماية وسط المدينة وتحسين السيولة المرورية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقرت ثماني بلديات بولاية صفاقس قرارًا مشتركًا يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات الثقيلة والحدّ من انعكاساتها السلبية على حركة المرور والسلامة داخل النسيج الحضري. ويشمل القرار بلديات صفاقس، ساقية الزيت، العين، قرمدة، الحاجب، الشيحية، ساقية الدائر، والعوابد الخزانات.

وجرى الإعلان عن تفاصيل هذا الإجراء خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر بلدية صفاقس، حيث تقرّر منع جولان الشاحنات التي يتجاوز وزنها الجملي 12 طنًا على مدار الأسبوع وطيلة اليوم بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها طريق تونس، وشارع الحبيب بورقيبة، وشارع مجيدة بوليلة، وشارع الشهداء.

كما ينص القرار على حظر مرور الشاحنات الثقيلة، من السادسة صباحًا إلى الثامنة ليلًا، عبر جميع الطرقات والمداخل المؤدية إلى وسط المدينة، انطلاقًا من القاصة الحزامية كلم 11، مع اعتماد مدخلين محددين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، للدخول إلى المدينة. ويخضع كل من يخالف هذه الإجراءات للعقوبات القانونية المعمول بها.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



