صفاقس : حجز أكثر من مئة خبزة مرطبات مخزّنة بطريقة لا تستجيب للمواصفات الصحية

نفّذت بلدية صفاقس، خلال الأسبوع الجاري، حملات مراقبة ومعاينة شملت محلات صنع وخزن وبيع المواد الاستهلاكية، وذلك في إطار مجهودات متواصلة للتصدي للإخلالات الصحية وحماية صحة المستهلك، وبالشراكة مع الشرطة البلدية والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية.

وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل عديد المخالفات، حيث تم توجيه تنابيه كتابية لعدد من المحلات المخالفة لتراتيب الصحة، إلى جانب تحرير مخالفات صحية وتسليط خطايا إدارية.

كما تم حجز أكثر من مئة خبزة مرطبات كانت مخزّنة بطريقة لا تستجيب للمواصفات الصحية، إضافة إلى عدم احترام التأشير الإجباري بأحد المحلات الكائنة بطريق السلطنية.

و في السياق ذاته، شدّدت بلدية صفاقس على ضرورة التزام أصحاب المحلات بشروط الصحة والسلامة، مؤكدة أنّ إدارة تراتيب الصحة ستواصل حملات الرقابة الدورية على كافة الفضاءات المفتوحة للعموم، ضمانًا لسلامة المواطنين، وخاصة مع اقتراب احتفالات السنة الإدارية الجديدة، حتى تمرّ في ظروف صحية آمنة.

