Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس : حجز أكثر من مئة خبزة مرطبات مخزّنة بطريقة لا تستجيب للمواصفات الصحية

صفاقس : حجز أكثر من مئة خبزة مرطبات مخزّنة بطريقة لا تستجيب للمواصفات الصحية

نفّذت بلدية صفاقس، خلال الأسبوع الجاري، حملات مراقبة ومعاينة شملت محلات صنع وخزن وبيع المواد الاستهلاكية، وذلك في إطار مجهودات متواصلة للتصدي للإخلالات الصحية وحماية صحة المستهلك، وبالشراكة مع الشرطة البلدية والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية.

وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل عديد المخالفات، حيث تم توجيه تنابيه كتابية لعدد من المحلات المخالفة لتراتيب الصحة، إلى جانب تحرير مخالفات صحية وتسليط خطايا إدارية.

كما تم حجز أكثر من مئة خبزة مرطبات كانت مخزّنة بطريقة لا تستجيب للمواصفات الصحية، إضافة إلى عدم احترام التأشير الإجباري بأحد المحلات الكائنة بطريق السلطنية.

و في السياق ذاته، شدّدت بلدية صفاقس على ضرورة التزام أصحاب المحلات بشروط الصحة والسلامة، مؤكدة أنّ إدارة تراتيب الصحة ستواصل حملات الرقابة الدورية على كافة الفضاءات المفتوحة للعموم، ضمانًا لسلامة المواطنين، وخاصة مع اقتراب احتفالات السنة الإدارية الجديدة، حتى تمرّ في ظروف صحية آمنة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

522
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

345
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
327
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
321
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
313
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
305
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
296
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
292
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
280
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
279
الأخبار

منتصر الطالبي : “المسابقة مازالت طويلة و هدفنا حاليا هو الترشّح إلى الدّور الثاني” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى