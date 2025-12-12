Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس : حفل موسيقي خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان [فيديو]

احتضن المسرح البلدي بصفاقس مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 عرضًا موسيقيًا استثنائيًا قدّمه الفنان حسان الدوس بمرافقة الأوركسترا السمفونية بقيادة المايسترو محمد الرويثي، في إطار مبادرة خيرية تهدف إلى مساندة الأطفال المصابين بالسرطان بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.

و يندرج هذا الموعد الفني الذي نظّمه نادي ليونس طينة ونادي ليونس سيدي منصور ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية الهادفة إلى جمع التبرعات لتوفير الدواء والمعدات الطبية الضرورية للأطفال المرضى، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.

و تعمل نوادي ليونس بصفاقس على تنفيذ برامج اجتماعية وصحية متنوعة، تشمل تقديم نظارات طبية للعائلات المعوزة، وتنظيم حملات للكشف المبكر عن مرض السكري، والمشاركة في فعاليات أكتوبر الوردي، إضافة إلى إرسال قوافل صحية للمناطق النائية وتنفيذ أنشطة تحسيسية في المؤسسات الجامعية والمبيتات.

و تأتي هذه الجهود تعزيزًا للدور الإنساني للجمعيات في دعم الفئات الهشة، والسعي إلى مد يد العون للأطفال الذين يُنهكهم المرض في ظل محدودية الإمكانيات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

316
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
284
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
277
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
230
الأخبار

عملية بيضاء مشتركة بالمنستير لمحاكاة حريق مركب بحوض الميناء
226
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد عددا من الوحدات العسكرية بولاية الكاف
225
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
225
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
221
الأخبار

توقف حركة قطارات سوسة-المهدية
219
الأخبار

قرقنة: استئناف الرحلات البحرية بعد إلغاء أولى السفريات بسبب الضباب

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى