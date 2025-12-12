صفاقس : حفل موسيقي خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

احتضن المسرح البلدي بصفاقس مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 عرضًا موسيقيًا استثنائيًا قدّمه الفنان حسان الدوس بمرافقة الأوركسترا السمفونية بقيادة المايسترو محمد الرويثي، في إطار مبادرة خيرية تهدف إلى مساندة الأطفال المصابين بالسرطان بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.

و يندرج هذا الموعد الفني الذي نظّمه نادي ليونس طينة ونادي ليونس سيدي منصور ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية الهادفة إلى جمع التبرعات لتوفير الدواء والمعدات الطبية الضرورية للأطفال المرضى، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.

و تعمل نوادي ليونس بصفاقس على تنفيذ برامج اجتماعية وصحية متنوعة، تشمل تقديم نظارات طبية للعائلات المعوزة، وتنظيم حملات للكشف المبكر عن مرض السكري، والمشاركة في فعاليات أكتوبر الوردي، إضافة إلى إرسال قوافل صحية للمناطق النائية وتنفيذ أنشطة تحسيسية في المؤسسات الجامعية والمبيتات.

و تأتي هذه الجهود تعزيزًا للدور الإنساني للجمعيات في دعم الفئات الهشة، والسعي إلى مد يد العون للأطفال الذين يُنهكهم المرض في ظل محدودية الإمكانيات.

