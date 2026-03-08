صفاقس : حملة صحية لتقصّي السكري و ارتفاع ضغط الدم لفائدة أكثر من 80 مواطناً بعقارب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الأنشطة الصحية المبرمجة خلال شهر رمضان، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، نظّمت الدائرة الصحية بعقارب مساء السبت 7 مارس 2026 حملة صحية لتقصّي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

و انتظمت هذه المبادرة بداية من الساعة الثامنة مساءً أمام مسجد الهداية بمعتمدية عقارب، حيث تولّى الإطار الطبي وشبه الطبي إجراء فحوصات مجانية للمواطنين بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتحسيس بضرورة المتابعة الصحية.

و قد انتفع بهذه الحملة أكثر من 80 مواطناً، في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، خاصة خلال شهر رمضان.

