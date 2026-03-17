صفاقس: حملة لتعقيم وتعطير المساجد

نفذت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس حملة شملت تعقيم وتعطير عدد من المساجد الواقعة داخل المنطقة البلدية، وذلك في إطار الاستعدادات لإحياء ليلة القدر.

الحفاظ على الصحة العامة خلال المناسبات الدينية

وأوضحت البلدية، في بلاغ صادر عنها، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجهوداتها المتواصلة للعناية بالفضاءات العامة وحماية الصحة العامة، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

توفير ظروف ملائمة للمصلين والزوار

وأكدت البلدية أن هذه الحملة تهدف إلى توفير ظروف صحية وملائمة لرواد بيوت الله وزوارها، بما يضمن أداء الشعائر في أفضل الظروف.

