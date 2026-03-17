Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس: حملة لتعقيم وتعطير المساجد

نفذت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس حملة شملت تعقيم وتعطير عدد من المساجد الواقعة داخل المنطقة البلدية، وذلك في إطار الاستعدادات لإحياء ليلة القدر.

الحفاظ على الصحة العامة خلال المناسبات الدينية

وأوضحت البلدية، في بلاغ صادر عنها، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجهوداتها المتواصلة للعناية بالفضاءات العامة وحماية الصحة العامة، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

توفير ظروف ملائمة للمصلين والزوار

وأكدت البلدية أن هذه الحملة تهدف إلى توفير ظروف صحية وملائمة لرواد بيوت الله وزوارها، بما يضمن أداء الشعائر في أفضل الظروف.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

277
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

272
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
269
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
263
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
262
الأخبار

وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية
261
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
259
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
257
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي
250
الأخبار

طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة بين 12 و20 درجة
248
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى