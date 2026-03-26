صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]

انطلقت بولاية صفاقس دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية، تنظّمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالشراكة مع بلدية صفاقس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 مارس 2026، بمشاركة عدد من ممثلي الإدارات الجهوية والمتدخلين في المجال.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف المشاركين بأحدث التقنيات والخصائص الفنية المرتبطة بالسيارات الكهربائية ونقاط الشحن، إضافة إلى التعريف بالمزايا الاقتصادية والبيئية لهذا النمط من وسائل النقل الحديثة.

ويتضمّن برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات وورشات العمل التي تتناول عدداً من المحاور، من بينها تقنيات السيارات الكهربائية، وأنظمة الشحن والبنية التحتية اللازمة لها، إلى جانب استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم التنقلات الكهربائية في تونس.

كما تمثل هذه الدورة فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين، في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة النقل المستدام والتقليل من الانبعاثات الملوثة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج وطني يهدف إلى تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية في تونس، وهو برنامج ممول من قبل صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

