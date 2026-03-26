صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]

انطلقت بولاية صفاقس دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية، تنظّمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالشراكة مع بلدية صفاقس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 مارس 2026، بمشاركة عدد من ممثلي الإدارات الجهوية والمتدخلين في المجال.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف المشاركين بأحدث التقنيات والخصائص الفنية المرتبطة بالسيارات الكهربائية ونقاط الشحن، إضافة إلى التعريف بالمزايا الاقتصادية والبيئية لهذا النمط من وسائل النقل الحديثة.

ويتضمّن برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات وورشات العمل التي تتناول عدداً من المحاور، من بينها تقنيات السيارات الكهربائية، وأنظمة الشحن والبنية التحتية اللازمة لها، إلى جانب استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم التنقلات الكهربائية في تونس.

كما تمثل هذه الدورة فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين، في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة النقل المستدام والتقليل من الانبعاثات الملوثة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج وطني يهدف إلى تكثيف اعتماد التنقلات الكهربائية في تونس، وهو برنامج ممول من قبل صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

785
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

381
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
259
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
248
الأخبار

شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم
244
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
240
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
235
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
230
الأخبار

باجة تعرض حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في الفلاحة
226
الأخبار

تحرّك أمريكي لوثيقة من 15 بنداً: هل تقترب الحرب مع إيران من هدنة مشروطة؟
222
أخر الأخبار

المنتخب الوطني : غيابان بارزان أمام هايتي وكندا !

