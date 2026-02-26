صفاقس: عملية بيضاء للحماية المدنية لاختبار الجاهزية بمقر الشركة البترولية TPS

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم الجاهزية الميدانية وتعزيز ثقافة الوقاية، أشرف والي صفاقس، اليوم 26 فيفري 2026، على عملية بيضاء نظّمتها الحماية المدنية التونسية بمقر الشركة البترولية TPS، بحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي مختلف المصالح المتدخلة.

وتهدف هذه العملية إلى اختبار مدى نجاعة مخططات التدخل والإغاثة في حالات الطوارئ، ومدى تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المعنية، إلى جانب تقييم سرعة الاستجابة وفعالية الوسائل اللوجستية والبشرية المسخّرة للغرض.

وشهد التمرين محاكاة حادث صناعي طارئ، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية بمختلف اختصاصاتها، مدعومة بفرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، في سيناريو ميداني دقيق خضع لمتابعة مباشرة من قبل والي الجهة. وأكد بالمناسبة على أهمية مثل هذه التمارين في الرفع من درجة الاستعداد وتحسين آليات التنسيق بين جميع المتدخلين، بما يضمن نجاعة التدخل عند وقوع الحوادث الفعلية.

كما نوّه بالدور المحوري الذي تضطلع به الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات، مشدّدًا على ضرورة تحيين مخططات السلامة الداخلية بالمؤسسات الصناعية واعتماد مقاربات استباقية للحدّ من المخاطر المحتملة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



