صفاقس : فوج شيخ روحه للكشافة التونسية يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا

يواصل فوج عين شيخ روحه للكشافة التونسية بجهة صفاقس تنظيم مائدة إفطار يومية طوال شهر رمضان، حيث يتم توزيع حوالي 400 وجبة محمولة يوميًا على الفقراء والمحتاجين بالمنطقة.

ويشارك أعضاء الفوج والمنخرطون فيه في هذا العمل الخيري بشكل تطوعي، إذ يقومون بإعداد وتوزيع الطعام بأنفسهم، مستفيدين من التجربة لتعزيز قيم المساندة والتعاون وفعل الخير ومساعدة الآخرين.

وفي ليلة 27 من رمضان ، سيتم تقديم عشاء خاص يحتوي على الغلال والمشروبات، إضافة إلى وجبة السحور، لتكون هذه الليلة ختامًا للفعل الخيري الرمضاني. وبعد ذلك، سيتفرغ أفراد الفوج لإعداد وتوزيع كسوة العيد لأطفال العائلات المستفيدة من وجبات الإفطار المجانية.

وتعتبر مائدة الإفطار التي ينظمها الفوج فرصة لتعزيز قيم التضامن والرحمة، وتذكير المجتمع بأهمية الأعمال الخيرية ومساعدة الفئات الأقل حظًا، مقدمة نموذجًا ملموسًا للجهود الفردية والجماعية في خدمة المجتمع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

