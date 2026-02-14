صفاقس : قافلة طبية لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء لفائدة 80 مريضًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعمها للمجهودات الوطنية في المجالين الصحي والاجتماعي، تنظّم شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس قافلة طبية متخصّصة في جراحة العيون، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس وقسم طب العيون بـالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء (الساد) مع زرع عدسات طبية لفائدة 80 مريضًا من المسجلين ضمن القافلة بجهة صفاقس، وذلك بتمويل ودعم من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بدولة الكويت.

برنامج إجراء العمليات

ووفق البرنامج المُعلن، سيتم تنفيذ العمليات الجراحية وفق الرزنامة التالية:

• يومي 13 و14 فيفري 2026: إجراء 10 عمليات يوميًا بالمستشفى الجهوي بالمحرس.

• يومي 13 و14 فيفري 2026: إجراء 15 عملية يوميًا بالمستشفى الجهوي بجبنيانة.

• يومي 16 و17 فيفري 2026: إجراء 15 عملية يوميًا بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وتندرج هذه القافلة ضمن سلسلة من الأنشطة التضامنية التي تسعى من خلالها الشبكة إلى تقريب الخدمات الصحية المتخصّصة من المواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والتخفيف من معاناة مرضى العيون بالجهة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



