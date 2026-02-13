Français
اقتصاد وأعمال

صفاقس: لقاء حواري حول آليات التشغيل والتكوين ومنظومة الفوترة الإلكترونية (فيديو)

نظّم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس لقاءً حواريًا خصّص لعرض المستجدات المتعلقة بآليات التشغيل والتكوين المستمر ومنظومة الفوترة الإلكترونية، وذلك بحضور والي صفاقس محمد الحجري، وهشام بو سعيد، مدير البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم المؤسسات الاقتصادية ومرافقتها في مجالات التكوين والتشغيل والتحول الرقمي.

آليات تمويل التكوين المستمر ودعم مردودية المؤسسات

وتناول اللقاء مختلف آليات تمويل التكوين المستمر، إلى جانب الامتيازات المتاحة لفائدة المؤسسات الراغبة في تطوير مردوديتها وتحسين جودة خدماتها والارتقاء بمهارات العملة والفنيين.

كما تم التطرق إلى برامج التكوين التكميلي وآليات التشغيل المتوفرة في إطار برامج الوكالة الوطنية للتشغيل، بما يساهم في تعزيز جاهزية الموارد البشرية ومواكبة متطلبات سوق الشغل.

حوار تفاعلي حول الإشكاليات والتحديات

وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا جمع بين المسؤولين وأصحاب المؤسسات والمشغلين والمتربصين، حيث تم طرح عدد من المشاغل المتعلقة بكيفية الانتفاع بالامتيازات المتاحة، وشروط الالتحاق بفرص التربص، وآليات التكوين التي تستجيب للواقع المهني المتغير.

كما تم التأكيد على أهمية ملاءمة مسارات التكوين مع حاجيات السوق، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

مخرجات اللقاء: نحو شراكة أقوى وفرص أوسع

وأسفر اللقاء عن جملة من المخرجات أبرزها:

تعزيز آليات التكوين المستمر
تحسين جودة التكوين بما يتلاءم مع حاجيات سوق العمل
دعم الشراكة بين المؤسسات والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
توفير مزيد من فرص التربص والتشغيل

الفوترة الإلكترونية: خطوة نحو الشفافية رغم التحديات

وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، سليم المراكشي، أن منظومة الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تكريس الشفافية داخل القطاع الاقتصادي، لما توفره من تسهيل في العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين ومختلف إدارات الدولة.

غير أنه أشار إلى وجود صعوبات في تطبيق المنظومة، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والحرفيين.

 

