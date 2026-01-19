صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّمت المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، بالتعاون مع ناديي UFEC-ESCS وInoventure-FSEGS، يوم السبت 17 جانفي 2026، اليوم الحادي عشر للخبير المحاسبي، وهو موعد علمي مهني خُصّص لمناقشة أبرز المستجدات في المجال المالي والمحاسبي، وعلى رأسها قانون المالية 2026، والفاتورة الإلكترونية.

قانون المالية 2026: بين التحديات والفرص

وشهد هذا اليوم مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، هم فيصل دربال، حبيبة الواتي، مصطفى المزغاني، إلياس غراب وأحمد شعبشوب، حيث تركزت المداخلات على تحليل أحكام قانون المالية 2026، واستعراض انعكاساته على المؤسسات والمهنيين، مع التطرق إلى الفرص التي يتيحها في ظل التحولات الاقتصادية والجبائية الراهنة.

الفاتورة الإلكترونية: آليات التطبيق والرهانات

كما خُصص جانب هام من النقاش لموضوع الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها أحد أبرز محاور الإصلاح الجبائي. وقد قدّم المتدخلون شروحات عملية حول آليات تطبيقها، ومزاياها المنتظرة على مستوى الشفافية والحوكمة، إلى جانب التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.

فضاء للنقاش وتبادل الخبرات

وقد مثّل هذا اليوم منصة مفتوحة للحوار، حيث أُتيحت للحاضرين فرصة طرح الأسئلة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة الجبائية والمحاسبية، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والانتظارات المرتبطة بالإصلاحات الجديدة.

ويأتي هذا الحدث في إطار دعم التفاعل بين الخبراء المحاسبيين ومختصي المالية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال الحيوي.

