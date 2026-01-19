Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : ملتقى حول قانون المالية 2026 والفاتورة الإلكترونية [فيديو]

نظّمت المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، بالتعاون مع ناديي UFEC-ESCS وInoventure-FSEGS، يوم السبت 17 جانفي 2026، اليوم الحادي عشر للخبير المحاسبي، وهو موعد علمي مهني خُصّص لمناقشة أبرز المستجدات في المجال المالي والمحاسبي، وعلى رأسها قانون المالية 2026، والفاتورة الإلكترونية.

قانون المالية 2026: بين التحديات والفرص

وشهد هذا اليوم مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، هم فيصل دربال، حبيبة الواتي، مصطفى المزغاني، إلياس غراب وأحمد شعبشوب، حيث تركزت المداخلات على تحليل أحكام قانون المالية 2026، واستعراض انعكاساته على المؤسسات والمهنيين، مع التطرق إلى الفرص التي يتيحها في ظل التحولات الاقتصادية والجبائية الراهنة.

الفاتورة الإلكترونية: آليات التطبيق والرهانات

كما خُصص جانب هام من النقاش لموضوع الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها أحد أبرز محاور الإصلاح الجبائي. وقد قدّم المتدخلون شروحات عملية حول آليات تطبيقها، ومزاياها المنتظرة على مستوى الشفافية والحوكمة، إلى جانب التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.

فضاء للنقاش وتبادل الخبرات

وقد مثّل هذا اليوم منصة مفتوحة للحوار، حيث أُتيحت للحاضرين فرصة طرح الأسئلة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة الجبائية والمحاسبية، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والانتظارات المرتبطة بالإصلاحات الجديدة.

ويأتي هذا الحدث في إطار دعم التفاعل بين الخبراء المحاسبيين ومختصي المالية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال الحيوي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

351
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين
343
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
275
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
275
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
244
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
237
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
236
الأخبار

علي خامنئي يصف ترامب بالمجرم
236
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
233
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى