صفاقس : موكب للاحتفال بالذكرى 69 لتونسة الديوانة [فيديو]

تحت شعار “الديوانة درع لحماية الاقتصاد والمجتمع”، أشرف والي صفاقس محمد الحجري صباح اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 بمقر الولاية على موكب احتفالي بمناسبة الذكرى 69 لتونسة الديوانة، تمّ خلاله تعليق شارات الرتب والأوسمة لثلة من ضباط وأعوان السلك ممن نالهم شرف الترقية والتوسيم خلال السنة الجارية.

و في كلمة بالمناسبة، أشاد الوالي بالنجاحات التي حققتها مصالح الديوانة والدور الحيوي الذي تقوم به في دعم موارد الدولة ومكافحة التهريب والجريمة بمختلف أشكالها، مبرزًا ما يتحلى به أعوان هذا السلك من تفانٍ ومهنية عالية في أداء واجبهم الوطني، إلى جانب قدرتهم على التنسيق مع بقية الأسلاك الأمنية والعسكرية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن البلاد.

