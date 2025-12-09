Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس : موكب للاحتفال بالذكرى 69 لتونسة الديوانة [فيديو]

تحت شعار “الديوانة درع لحماية الاقتصاد والمجتمع”، أشرف والي صفاقس محمد الحجري صباح اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 بمقر الولاية على موكب احتفالي بمناسبة الذكرى 69 لتونسة الديوانة، تمّ خلاله تعليق شارات الرتب والأوسمة لثلة من ضباط وأعوان السلك ممن نالهم شرف الترقية والتوسيم خلال السنة الجارية.

و في كلمة بالمناسبة، أشاد الوالي بالنجاحات التي حققتها مصالح الديوانة والدور الحيوي الذي تقوم به في دعم موارد الدولة ومكافحة التهريب والجريمة بمختلف أشكالها، مبرزًا ما يتحلى به أعوان هذا السلك من تفانٍ ومهنية عالية في أداء واجبهم الوطني، إلى جانب قدرتهم على التنسيق مع بقية الأسلاك الأمنية والعسكرية لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن البلاد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

561
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

342
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
323
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
296
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
276
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
274
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
268
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
266
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
256
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع
252
الأخبار

تونس: تخريب نادي رسم للأطفال بالمرسى … صاحبة النادي تروي تفاصيل مثيرة حول الحادثة [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى