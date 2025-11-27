صفاقس : مُخيم تكويني لدعم الشباب الريادي [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت فعاليات المخيم التكويني لشباب صفاقس، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة مكتب تونس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة صفاقس، بالمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس والذي يهدف إلى دعم الشباب حاملي الأفكار الريادية في مختلف التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

150 شاب يبحثون عن دعم لمشاريعهم

يشارك في هذا المخيم أكثر من 150 شابًا من حاملي الأفكار الريادية، الذين يبحثون عن دعم لمشاريعهم في مختلف المجالات وسيتم خلال هذا المخيم تقديم التكوين والتوجيه اللازمين لهم لبلورة أفكارهم وتطويرها.

سيقع اختيار أفضل 30 مشروعًا من بين المشاركين، وسيتم تمكينهم من دعم مادي ومرافقتهم من أجل التمويل كما سيتم متابعتهم فنيًا من قبل المنظمة الدولية للهجرة، حتى تصبح مشاريعهم على أرض الواقع وتدخل في الانتاج والدورة الاقتصادية.

ويأتي هذا المخيم في إطار دعم الشباب الريادي لدفع التنمية في تونس. ويهدف إلى تشجيع الشباب على الابتكار والريادة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مخيم بدورتين

يختتم المخيم التكويني لشباب صفاقس فعالياته الاولى يوم 29 نوفمبر 2025 لتنطلق فترة ثانية بداية من 02 ديسمبر الى 06 ديسمبر 2025 وسيتم الإعلان عن أفضل 30 مشروعًا التي سيتم دعمها.

