Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس: نحو تهيئة مستدامة لجزر قرقنة [فيديو]

نظمت وزارة التجهيز والإسكان، عبر الإدارة العامة للتهيئة الترابية، ورشة عمل اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 صفاقس ، لعرض ومناقشة تقرير المرحلة الأولى للدراسة حول المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزر قرقنة.

وتهدف هذه الدراسة إلى ضبط التوجهات الأساسية لتنظيم استعمال المجال الترابي للمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية للأرخبيل والمحافظة عليها في إطار تنمية مستدامة.

وتأتي هذه الورشة في سياق تكريس المقاربة التشاركية في إعداد الدراسة، حيث يشارك فيها والي صفاقس، المديرة العامة للتهيئة الترابية، ممثلو الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية المعنية بالموضوع، ومعتمدية وبلدية المكان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

375
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
343
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
337
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
325
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
319
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
312
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
305
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
294
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
285
الأخبار

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى