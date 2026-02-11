صفاقس: نحو تهيئة مستدامة لجزر قرقنة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظمت وزارة التجهيز والإسكان، عبر الإدارة العامة للتهيئة الترابية، ورشة عمل اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 صفاقس ، لعرض ومناقشة تقرير المرحلة الأولى للدراسة حول المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزر قرقنة.

وتهدف هذه الدراسة إلى ضبط التوجهات الأساسية لتنظيم استعمال المجال الترابي للمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية للأرخبيل والمحافظة عليها في إطار تنمية مستدامة.

وتأتي هذه الورشة في سياق تكريس المقاربة التشاركية في إعداد الدراسة، حيث يشارك فيها والي صفاقس، المديرة العامة للتهيئة الترابية، ممثلو الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية المعنية بالموضوع، ومعتمدية وبلدية المكان.

