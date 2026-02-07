صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إنتظمت بجهة صفاقس ندوة حول “المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق”، بإشراف جمعية تنمية مستدامة اقتصاد اجتماعي تضامني، وبحضور خبراء دوليين، وأساتذة جامعيين، وأصحاب مؤسسات صناعية، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الوطنية.

وأكد الدكتور محسن الشيباني، رئيس الجمعية، خلال مداخلته أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزًا دور المؤسسات الصناعية في تعزيز علاقتها بمحيطها الاجتماعي ودعم ريادة الأعمال والمبادرات المحلية.

وأشار المتدخلون إلى أن انخراط المؤسسات الصناعية في برامج المسؤولية المجتمعية يساهم في تحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل، ودعم المشاريع الاجتماعية، فضلاً عن حماية البيئة وتعزيز التكوين والتدريب المهني، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات واضحة في هذا المجال، تقوم على تطوير الشراكات مع المجتمع المدني، والاستثمار في الموارد البشرية، وتبنّي ممارسات صناعية صديقة للبيئة.

واختُتمت الندوة بالتشديد على أن تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بجهة صفاقس يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، من خلال تكامل الجهود بين القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.

