صفاقس: ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة الـ14 لمهرجان الكمنجة

انعقدت صباح اليوم الاثنين ندوة صحفية خُصصت لتقديم برنامج الدورة الرابعة عشرا لمهرجان الكمنجة بساقية الدائر من ولاية صفاقس، والتي ستقام أيام 27 و28 و29 مارس 2026.

وسيتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من العروض الموسيقية المتنوعة على امتداد ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الفنانين والعازفين، في إطار الاحتفاء بآلة الكمنجة وإبراز دورها في إثراء المشهد الموسيقي التونسي.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الساحة الثقافية بجهة ساقية الدائر وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بعروض موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، بما يعكس ثراء التراث الموسيقي ويعزز الحراك الثقافي بالمنطقة.

