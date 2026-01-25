صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز مقاربات الحوكمة البيئية من أجل استدامة الموارد الطبيعية، احتضنت كلية العلوم بصفاقس، وتحديدًا قسم علوم الحياة، تظاهرة علمية بعنوان «البحث العلمي والحوكمة البيئية: مقاربة متكاملة من أجل استدامة الموارد الطبيعية».

وشهدت التظاهرة مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية بالشأن البيئي والتنمية المستدامة، حيث تم تبادل الآراء والتجارب حول سبل حماية الموارد الطبيعية وتثمينها.

وتهدف هذه المبادرة العلمية إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي في دعم السياسات العمومية البيئية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

