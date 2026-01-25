Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]

في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز مقاربات الحوكمة البيئية من أجل استدامة الموارد الطبيعية، احتضنت كلية العلوم بصفاقس، وتحديدًا قسم علوم الحياة، تظاهرة علمية بعنوان «البحث العلمي والحوكمة البيئية: مقاربة متكاملة من أجل استدامة الموارد الطبيعية».

وشهدت التظاهرة مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية بالشأن البيئي والتنمية المستدامة، حيث تم تبادل الآراء والتجارب حول سبل حماية الموارد الطبيعية وتثمينها.

وتهدف هذه المبادرة العلمية إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي في دعم السياسات العمومية البيئية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

306
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
287
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
285
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
278
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
275
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
274
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى