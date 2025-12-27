Français
صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]

نظّمت بلدية صفاقس ورشة عمل خُصّصت لبحث سبل إعادة تهيئة وإعادة توظيف المدينة العتيقة، وذلك في إطار المشروع العمراني لمدينة صفاقس.

و شاركت في الورشة مكوّنات من المجتمع المدني وعدد من الفاعلين بالمدينة العتيقة، إلى جانب ممثلين عن جمعيات وهياكل ومنظمات معنية بالتراث والتنمية الحضرية.

و هدفت الورشة إلى بلورة مقترحات ومشاريع من شأنها إحياء النسيج التجاري والاقتصادي داخل المدينة العتيقة، وتعزيز السياحة ونشر الثقافة، إلى جانب خلق محلات وفضاءات سياحية وهيكلة الأسواق مع مراجعة بعض الأنشطة التي لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمكان.

و يشمل مشروع إعادة التهيئة تجديد البنية التحتية داخل المدينة العتيقة، وتحسين واجهات المباني التاريخية، وتطوير الأسواق، إضافة إلى ترميم سور المدينة ومحيطه الخارجي.

كما يتضمن ترميم المباني المهددة بالسقوط، وإحداث مساحات متحفية وفضاءات مخصّصة للجمعيات الناشطة في مجالات السياحة والتراث والترميم، فضلاً عن تحسين المناطق الخضراء والحدائق.

و في ما يتعلق بالتمويل، ساهمت بلدية صفاقس بمبلغ مبدئي قدره 12 مليون دينار، على أن تتولى وكالة التجديد والتهذيب العمراني الإشراف على تنفيذ المشروع.

و أكد توهامي المحمدي، رئيس مشاريع التجديد والتهذيب العمراني بولاية صفاقس، في تصريح لمراسل تونس الرقمية، أن نتائج الورشة أفرزت جملة من المقترحات العملية الكفيلة بدعم السياحة الثقافية، وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، وتعزيز روحها التاريخية والحضارية.

