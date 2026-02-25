Français
الأخبار

صفاقس : وزير التعليم العالي و وزيرة الثقافة يفتتحان تظاهرة “فوانيس – ثقافية جامعية” [فيديو]

افتُتحت بولاية صفاقس فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة “فوانيس – ثقافية جامعية”، وذلك في إطار تجسيم اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الثقافية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.

و تندرج هذه التظاهرة الرمضانية ضمن برنامج مشترك يهدف إلى دعم الحركية الثقافية داخل الفضاءات الجامعية وإضفاء أجواء عائلية مميزة لفائدة الطلبة طيلة شهر رمضان، وذلك من 20 فيفري إلى 15 مارس 2026، عبر تنظيم سهرات موسيقية وعروض سينمائية بعدد من الأحياء والمبيتات والمراكز الثقافية الجامعية بمختلف جهات الجمهورية.

و شهد برنامج الافتتاح تنظيم إفطار جماعي بالحي الجامعي علي النوري بصفاقس بحضور عدد من الطلبة، في أجواء طبعتها روح التضامن والتآلف. كما اطّلع الوفد الرسمي على معرض الإبداعات الطالبية بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي، حيث تم عرض نماذج من الأعمال الفنية والثقافية التي أنجزها الطلبة.

و تضمّن حفل الافتتاح عرضاً موسيقياً أحيته فرقة المعهد الجهوي للموسيقى بصفاقس، ما أضفى على التظاهرة طابعاً احتفالياً خاصاً وأسهم في خلق أجواء رمضانية مميزة داخل الوسط الجامعي.

و تسعى الوزارتان من خلال هذه المبادرة إلى تطوير النشاط الثقافي بالمؤسسات الجامعية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلاً عن تعزيز انفتاحهم على محيطهم الثقافي والاجتماعي.

و تأتي “فوانيس – ثقافية جامعية” لتؤكد أهمية الاستثمار في الثقافة كرافد أساسي للحياة الجامعية، بما يرسّخ دور الطالب الفاعل والمبدع، ويعزز انتقاله من موقع التلقي إلى فضاء العطاء و الإنتاج الثقافي.

