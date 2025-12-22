صفاقس : يوم إعلامي حول مشروع تحسين كفاءة شبكات الصوناد [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينتظر مشروع تعزيز القدرة على الصمود وأمن المياه تمويله من قبل البنك الدولي، وهو مشروع وطني يتضمن عدة مشاريع موازية، أهمها مشروع تحسين كفاءة شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وقد انعقد اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 بمقر ولاية صفاقس لقاء إعلامي للتعريف بهذا المشورع وفق ما اورد مراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس.

وتبلغ قيمة هذا المشروع 650 مليون دينار، منها 250 مليون دينار لولاية صفاقس ويشمل تغيير شبكة تمد على 90 كلم.

ويهدف هذا المشروع الى تحسين كفاءة شبكات المياه وتقليل تسربات المياه وتحسين جودة المياه اضافة الىى تعزيز القدرة على الصمود أمام شح المياه.

