Français
Anglais
العربية
الأخبار

صفاقس: يوم تكويني للتعريف بمنظومة “ء-مواطن” بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية [فيديو]

في إطار تنفيذ توجهات وزارة الصحة الرامية إلى تكريس مبادئ القرب من المواطن وتعزيز آليات التواصل والتفاعل معه، نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بالتعاون مع المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وبالتنسيق مع الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، يومًا تكوينيًا خُصّص للتعريف بمنظومة “ء-مواطن” وآليات استغلالها في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المسداة.

وانعقد هذا اليوم التكويني بمقر المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس، في إطار الامتثال لمقتضيات المنشور عدد 07 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 19 أفريل 2022 والمتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وذلك بإشراف عدد من الإطارات المختصة.

وقد تولّت السيدة لبنى غراب، رئيسة مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الصحة، تأطير أشغال هذا اللقاء من خلال تقديم عرض مفصّل حول خصائص المنظومة الرقمية “ء-مواطن” ومجالات توظيفها في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الشفافية وتيسير النفاذ إلى المعلومة.

وشهدت هذه التظاهرة مشاركة واسعة قاربت 200 مشارك من الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية بجهة صفاقس، إلى جانب ممثلين عن عدد من مكونات المجتمع المدني، بما يعكس الأهمية المتزايدة لمثل هذه المبادرات التكوينية في دعم مسار إصلاح المنظومة الصحية.

كما مثّل هذا اليوم التكويني فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال رقمنة الخدمات الصحية، فضلاً عن مناقشة سبل تطوير آليات التواصل مع المواطن وتحسين جودة الاستجابة لمطالبه وتطلعاته.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار التحول الرقمي بالإدارة الصحية، بما يساهم في إرساء خدمات عمومية أكثر نجاعة وشفافية ويعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي الصحي ويكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى