صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ صادر يوم 28 مارس 2026، عن انتخاب صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة الشغيلة، وذلك عقب اختتام أشغال المؤتمر الوطني العادي السادس والعشرين الذي انعقد بمدينة المنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026.

ويأتي انتخاب السالمي خلفًا للأمين العام السابق نور الدين الطبوبي، بعد عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وتوزيع المسؤوليات داخله وفق ما أقره المؤتمر.

وبحسب البلاغ، تم ضبط تركيبة المكتب التنفيذي الجديد وتوزيع المهام على النحو التالي:

• صلاح الدين السالمي: الأمين العام.

• جبران بوراوي: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي.

• الطاهر المزي (البرباري): الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة.

• سلوان السميري: الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والدولية.

• عثمان الجلولي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر.

• فخر الدين العويتي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية.

• مبروك التومي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية.

• وجبه الزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية.

• الطيب البحري: الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص.

• أحمد الجزيري: الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق.

• نهلة الصيداوي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية.

• بوابة سالم: الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم.

• سليم البوزيدي: الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية.

• صلاح بن حامد: الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

• سامية عميد حاجي: الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن الهجرة والتونسيين بالخارج.

